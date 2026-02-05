お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（36）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身を巡って人気芸人同士が“ケンカ”になった過去を語った。吉田は「私が一瞬だけモテた期間、芸人さんからモテた期間が、10年ぐらい前ですけど」と切り出し、「笑い飯の哲夫さんと夜歩いてたら、“何にもない時もメールしていい？”って言われた」と振り返った。そのため「口説かれてんなっ