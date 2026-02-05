広島の滝田一希投手が、４日に群馬県内の病院で検査を受け、「左肘関節内側側副靱帯（じんたい）損傷」と診断されたことが５日、分かった。球団トレーナーが明かした。現時点でトミー・ジョン手術を受けるかなどの今後の処置は「未定」としたが、長期離脱は避けられない状況だ。今キャンプでは、２日に左肘の違和感を訴えて離脱。同日に宮崎市内の病院でＭＲＩ検査を受け、左肘の異常が確認されていた。キャンプ初日の１日にブ