タレント山口もえ（48）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夫の爆笑問題、田中裕二（61）のアナログぶりを明かした。今回は「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」がテーマ。夫と10歳以上の年の差がある女性芸能人が集まった。山口は「うちの夫もすごいアナログなんですよ」と言い、「結婚するまで電車に乗る時、切符だったんですね」と話した。「交通系ICを教えてあげたら、目をまん丸にして