北海道の冬の味覚を堪能できる豪華ブッフェ「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」2階にあるオールデイダイニング「コンパス」では、「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」が開催されています。十勝地方と道央エリアに焦点を当て、北海道の豊かな食文化を存分に味わえる多彩なメニューが食べ放題！新たな食材を追求するため、シェフが現地まで赴いたそう。こだわりぬいたグルメの数々をご紹介します。「冬の北海道フェア〜十勝・道