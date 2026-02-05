【モデルプレス＝2026/02/05】女優の小沢真珠が2月4日、自身のInstagramを更新。節分の手料理を披露した。【写真】2児の母・49歳女優「売り物かと思った」鬼のパンツ柄恵方巻がハイクオリティ◆小沢真珠「鬼のパンツ柄」恵方巻きショット公開小沢は「昨日の節分の恵方巻きは鬼のパンツ柄にしました」とつづり、卵と海苔で作られた節分の恵方巻きの写真を公開。続く写真では「厚揚げで豆まきの枡も作りました」のコメント通り、厚揚