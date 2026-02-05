【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの真山景子が2月3日、自身のInstagramを更新。若い頃の父母と息子にそっくりな幼少期の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】47歳ママモデル「美少女すぎて衝撃」目鼻立ちくっきりな幼少期写真◆真山景子、若い頃の父母＆息子にそっくりな幼少期の姿披露真山は「父と母の若い頃の写真 わたしは父親似です」と懐かしの家族写真を公開。「母は、昔から目鼻立ちのハッキリした綺麗な人でした