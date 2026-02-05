餃子専門店「大阪王将」は、2月6日から15日までの期間限定で、「チケットバックキャンペーン」を開催する。利用代金500円（税込）ごとに、100円チケット1枚がもらえる。大阪王将は、物価上昇が続く中での“生活応援キャンペーン”として、本企画を実施するとしている。「大阪王将チケットバックキャンペーン」は、期間中に店内飲食またはテイクアウトを利用すると、税込500円ごとに100円チケットを1枚プレゼントするというもの。例