日常への不安や、自分に対する嫌悪感や自己懲罰的な感情など、自分に向かってくるような悩みについて、哲学者の永井玲衣さんと精神病理学者の松本卓也さんと一緒に考えます。対話する哲学者・永井玲衣ながい・れい人々と考え合い、聞き合う対話の場を年間300回ほど開いている。戦争について表現を通して対話する写真家・八木咲さんとのユニット「せんそうってプロジェクト」などでも活動。著書に『これがそうなのか』（集英社）