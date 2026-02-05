2026年、コレクターズカー・マーケットの幕開けは、かつてないほど鮮烈な「赤」に染まった。RMサザビーズがアリゾナとパリで立て続けに開催したオークションは、単なるシーズンの始まりを告げる儀式を超え、この市場が新たなフェーズへ突入したことを確信させる内容となった。【画像】エンツォもF50も、そして250 GTカリフォルニアも。クラシックもモダンも、普遍的な価値をもつ（写真39点）アリゾナの衝撃―モダン・スーパーカー