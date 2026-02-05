県は５日、2月県議会に提出する新年度当初予算案を決めました。一般会計で1兆658億円余りで過去2番目の規模となっています。5日の部局長会議で決まった県の新年度当初予算案。一般会計で総額1兆658億円余りで、今年度より539億円余り増え過去2番目の規模となりました。10個の重点項目を中心に編成され、公立小学校と県立特別支援学校の小学部・中学部の給食費支援などに54億2800万円余りを計上。また、地域医療を支えるための医師