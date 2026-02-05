アジアユースパラ競技大会の卓球女子シングルスで銅メダルを獲得した松本市の高校生、小澤珠花が関副知事を訪ね、将来の目標を語りました。4日、県庁の関副知事を訪ねたのは、パラ卓球シングルスの小澤珠花選手です。松本市のエクセラン高校に通う1年生で、去年12月中東・ドバイで行われた「アジアユースパラ競技大会」で銅メダルを獲得しました。生まれつき右半身にまひがありますが、左手でボールを上げて同じ