2026年2月5日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、茨城県の冬のごちそう「あんこう鍋」を徹底調査！【写真】初登場、熊本出身・超特急の柏木悠『へぇ〜！そうだったのか!?県民熱愛グルメ 極』のコーナーで今回注目するのは、茨城県の冬のごちそう「あんこう鍋」。茨城県沖は、良質な「あんこう」がとれる全国屈指の《あんこうの聖地》。そんな茨城県民にとって、冬のおいしい食べ方はやっぱり鍋