名古屋のCBCテレビ・CBCラジオは、昨年12月に開局75周年を迎え、『CBC開局75周年プロジェクト』を開始した。【写真】CBCのスタジオに潜入！こども体験ツアー同局は、1950年12月15日に創立（中部日本放送）。75周年プロジェクトは、地域への感謝を込め、今年12月14日までの1年間、テレビ・ラジオのイベントを通じ、CBCならではのワクワクを届ける。プロジェクトでは、新栄の同局社屋に招待するスペシャル企画を3つ用意する。