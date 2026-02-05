俳優の古田新太（60）が5日放送のTOKYOFM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。演じたい役は「もうない」と話した。若い頃は「殺人鬼とか犯罪者の役しかやりたくないって思っていた」と古田。しかし、幅広い役を演じるようになり「断らなくなったら、いいお父さん役とか、椅子、かわうそ、壁とか人間ではない役もくるようになって。楽しくなっている。映画で食堂のおばちゃんとか、性別も超えた」という。そ