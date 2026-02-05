EXILE MAKIDAIが4日、自身のインスタグラムを更新。「初資格 この度防災士になりました」と報告し、認証状を持った記念ショットを披露した。【写真】「すごいっ」「頼もしいです！」“本名入り”認証状を手に笑顔をみせるMAKIDAI MAKIDAIは、グレーのスーツに身を包みニッコリ。認証状には「眞木大輔 殿」と本名が記されている。投稿では「様々な災害が起こり得る環境の中で、 まずは家族を守りたいという気持ちと、 防災の