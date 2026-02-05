お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。「カーネーション」吉田結衣（36）らの合コンについて質問した。同番組で共演した「スパイク」松浦志穂は、「紅しょうが」稲田美紀、吉田らと合コンを開いた時のエピソードを披露。その日30分遅れた吉田は、いきなり「どうですか〜？もうお互いのタイプは言い合いましたか〜？」と登場したという。