プロ野球DeNAは5日、森原康平投手を1軍の宜野湾キャンプから2軍の嘉手納キャンプに入れ替えることを発表しました。第1クールを終え、休養日をはさみ明日から第2クールが始まるタイミングでの入れ替えとなります。森原投手は昨季、リリーフとして30試合に出場し、11ホールド、防御率2.57を記録していました。