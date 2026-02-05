十日町市で行われている期日前投票で、投票用紙の交付漏れがありました。十日町市によりますと、十日町保健センターに設置された第一期日前投票所で4日午前10時45分頃に投票用紙の交付枚数を確認したところ、「比例代表」と「最高裁判所裁判官国民審査」の交付枚数が「小選挙区」の交付枚数よりも1枚少ないことが判明しました。原因は有権者1人が小選挙区の投票後、比例代表と国民審査の投票用紙交付場所に立ち寄らず、投票