先着順で限定400台となる「400Rリミテッド」 まだ注文できる？2025年10月27日、日産は「スカイライン」の特別限定車である「400Rリミテッド」を400台限定で販売すると発表しました。デビューからおよそ3か月経った現在でも注文可能なのか、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。2025年10月27日、スカイラインの特別限定車「400Rリミテッド」が発表されました。【画像】超カッコいい！ これが日産「”新”スカイ