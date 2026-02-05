エールエールＡ館のリニューアルオープンまで１カ月です。広島駅とつながるペデストリアンデッキの工事現場が公開されました。 牧 千晴記者「エールエールの２階に来ています。扉をくぐった先には広島駅と通じるペデストリアンデッキがかけられています」 地域住民らに工事現場が初公開されたのは、エールエールＡ館と広島駅２階をつなぐ全長約２９ｍのペデストリアンデッキで