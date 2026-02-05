５日未明、北広島町の木造住宅で火事があり、この家に住む７０代男性が死亡しました。 若森 明日香記者「発生から６時間以上がたちましたが、あたりではまだ焦げ臭いにおいが漂っています。そして火災によってでしょうか窓ガラスが道路に飛び散っています」 午前２時５０分ごろ、この家に住む４０代女性から「煙がすごいので火事だと思います」と消防に通報がありました。 消防車８台が出動し火は約１時間後に消し止められまし