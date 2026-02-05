ガス漏れがあったのは札幌市厚別区厚別東5条1丁目のホテルの解体工事現場です。2月5日午前11時半ごろ、「ガス漏れが発生した」と消防に通報がありました。消防によりますと、20代から70代の男性作業員あわせて４人が病院に搬送されました。いずれも意識はあり、一酸化炭素中毒の疑いがあるということです。警察によりますと、立体駐車場の3階でアスベストの除去作業をしていたということです。警察や消防が当時の状況などの確認を