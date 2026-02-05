世界初、コンテナ船の「自動運航」がスタートしました！神戸港でお披露目されたコンテナ船「げんぶ」。実は、コンテナ船として世界初となる自動運航の船だといいます。いったいどんな仕組みなのか、中へ入ってみると…（記者リポート）「船を操縦するブリッジと言われる部屋です。多くの機器が並んでいますが、人がほとんど操縦しなくても船は正しく動くということです」航路を選ぶのはＡＩ。航行中は、複数のカメラとレー