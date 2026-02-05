5日の新潟県内は高気圧に覆われ、気温が上昇する見込みです。新潟地方気象台は上・中・下越で雪崩に注意するよう呼びかけています。高気圧に覆われ、晴れ間が広がった5日朝の新潟市中央区。日が差し込み、住宅の屋根に積もった雪が溶ける様子も確認できました。4日に続き気温が上がる見込みで最高気温は上越市高田や佐渡市で11℃、新潟市中央区で9℃などと予想されています。こうした中、上越市三和区岡田では住宅の軒下の雪の中か