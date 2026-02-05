バドミントン男子で元世界ランク1位の桃田賢斗選手がトークイベントで「これからもバドミントンの素晴らしさを広めたい」と今後の目標を語りました。「日本電信電話ユーザ協会」が主催した講演会に登壇したのはバドミントン男子の元世界ランク1位桃田賢斗選手です。2020年に交通事故に遭い、その後遺症に悩まされたことから2年前に日本代表を引退していますが、NTT東日本のバドミントン部に所属し、現在も競技を続けて