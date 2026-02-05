千葉県市原市で不動産会社を経営する男性が殺害された事件について、警察庁は去年に続き「捜査特別報奨金制度」の対象事件に指定しました。この事件は、2008年1月17日、市原市姉崎で不動産会社経営の永野武さん（当時78）が事務所で頭や首などを刺されて殺害されたものです。発生から18年が経ち、県警は現在も捜査を続けていますが、いまだに犯人は見つかっていません。この事件について、警察庁は去年に続き「捜査特別報奨金制度