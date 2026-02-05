高市総理は5日、東京の千代田区役所を訪れ、今月（2月）8日投開票の衆議院選挙の不在者投票をおこないました。また、投票後高市総理は自身のXを更新し、「週末にかけて天候が悪くなる地域もあるようですので、皆様、期日前投票（住民票が所在する市区町村で投票日前に投票できる制度）もご活用頂きながら、是非大切な一票を投じていただくようお願い申し上げます」と呼びかけました。期日前投票は投票日前日の7日まで、原則、午前8