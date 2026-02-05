ソニーグループが5日発表した2025年4〜12月期連結決算は、売上高が前年同期比2.3％増の9兆4432億円、純利益が12.4％増の9477億円だった。音楽や半導体関連事業が好調だった。音楽制作に関する興行収入や、ストリーミングサービスからの収入が増えた。スマートフォン向けセンサーの増収も業績を押し上げた。同時に26年3月期の業績予想を上方修正した。売上高を従来の12兆円から12兆3千億円に、純利益は1兆500億円から1兆1300