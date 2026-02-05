第84期順位戦Ｂ級２組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、９回戦全13局の一斉対局が各地の対局場で行われました。このうち、東京・将棋会館で行われた羽生善治九段―鈴木大介九段の一戦は97手で羽生九段が勝利。今期６勝目を挙げて昇級に望みをつなぎました。○オリジナル振り飛車への対応は？３つの昇級枠をめぐって26名が争う今期のＢ級２組。８回戦を終え全勝の久保利明九段が昇級を確定させたあとは１・２敗で