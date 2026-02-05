藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負（日本将棋連盟主催）は、両者１勝で迎えた第３局が２月３日（火）・４日（水）に東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われました。対局の結果、力戦調の相居飛車から抜け出した永瀬九段が91手で勝利。粘りを許さぬ快勝で白星先行としています。○異筋の金に観戦者あ然ともに先手番で勝利して迎えた第３局。後手となった藤井王将は２手目に角道を開け、雁木