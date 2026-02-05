巨人の新外国人、スペンサー・ハワード投手（２９）が５日、今キャンプ初めてブルペン入りした。背番号２８のユニホームで、座ったブルペン捕手にテンポ良く２８球を投じた。楽天では昨年９登板で５勝１敗、防御率２・２２。新天地では先発候補の一人として期待されている。