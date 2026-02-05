巨人は５日、宮崎キャンプ第２クール初日を迎えた。２軍は、ひなたひむかスタジアムで行っている。午前は今キャンプ初のシートノックを実施した。ポジションは以下の通り。捕手小林、坂本達一塁郡二塁増田陸三塁藤井遊撃川原田左翼若林、萩尾中堅平山右翼岡田