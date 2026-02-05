巨人・井上温大投手が宮崎・都城キャンプ第２クール初日の５日、２度目のブルペンに入った。会田有志３軍監督らが見守る中、捕手を座らせて４４球を投げ、フットサルコート２面分ある室内競技場に「バーン」と力強い音を鳴り響かせた。左腕は「前は高めにボールが行くことが多かったので、今日は低めをテーマ。改善できたのでいいブルペンになっていると思います」と振り返った。捕手の後ろから熱視線を送った指揮官は「高め