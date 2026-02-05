鹿児島県伊佐市の山林できのう4日、火災が発生しました。最大およそ1万平方メートルが焼けたとみられています。 警察や消防によりますと4日午後4時前、伊佐市大口大田の山林で「竹やぶが燃えている」と近くの畑で農作業をしていた男性から119番通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で山林の竹や杉など最大およそ1万平方メートルが焼けたとみられるということです。 周囲に住宅は