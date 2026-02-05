屋久島町の口永良部島など鹿児島県内の一部の離島できょう5日、衆議院議員選挙の繰り上げ投票が行われています。 繰り上げ投票は悪天候などによる船の欠航で投票箱を運ぶのが困難な場合に備えて投開票日より前に行われるものです。 5日投票が行われているのは、屋久島町の口永良部島のほか三島村、十島村です。 口永良部島では、午前7時から投票が始まりました。投票は5日午後5時まで行われ、投票箱はその後、屋久島町役場へ運