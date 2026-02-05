沖永良部島の和泊町できょう5日未明、住宅や車を全焼する火事があり、焼け跡から一人が遺体で見つかりました。 沖永良部警察署によりますと5日午前4時ごろ、和泊町古里で「家が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で和泊町古里の職業不詳・重村一孝さん（72）の木造2階建て住宅1棟と、敷地に駐車していた軽トラックなど車あわせて2台が全焼しました。 この