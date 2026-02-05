旬の大根1/3本をぺろりと使い切り。コウケンテツさんに教わるのは、豚肉が驚くほどやわらかくなる韓国料理のポッサム。じっくりゆでてとろける食感に仕上げた豚肉と、そのうまみがたっぷり溶け出したゆで汁で煮た大根は、噛むたびにしみじみおいしい。かんきつ香るねぎだれで軽やかに味わって。『豚肉と大根のねぎだれポッサム』のレシピ材料（3〜4人分）豚バラかたまり肉……1本（約400g） 大根……1/3本（約400g） 好みで仕上げ