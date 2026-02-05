皆さんは月々のクレジットカードの利用明細に目を通していますか？オンラインショッピングが主流となり、EC通販を利用したことがない人はほとんどいない時代になりました。 一方で激増しているのがクレカの不正利用です。2024年のクレカ不正利用被害額は555億円と過去最高額に達しており、僅か5年で倍増。我々の生活が便利になる反面、フィッシング詐欺や番号盗用といった手口の巧妙化が進んでいるのです。 しか