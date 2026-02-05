【新興国通貨】ドルペソは安値から反発、銀安なども影響か ドルペソは作治宇中南米市場で17.21前後から17.38までドル高ペソ安。ドル全般の上昇が支え。その後いったん17.30前後を付けていたが、東京市場に入っての銀の大幅安を受けて売りが出て17.37前後を付けた。メキシコは銀の輸出量が世界有数。 対円では中南米市場で9.09円から9.02円台へ下げ、その後円安もあって反発も、直近のペソ安に9.07円から9.03円台へ下げている