【北欧通貨】ドルクローナはドル高継続=スウェーデンクローナ ドルクローナは昨日のドル高で8.88台から9.01台半ばまで上昇。上値警戒感に8.98前後に下げて東京朝となったが、直近のドル高に9.00台までとNY高値に近付く動きを見せている。 対円では円安とクローナ安が交錯。NY市場はクローナ安が勝り17.60円から17.38円を付けた。東京市場はやや円安が優勢で17.47円を付けたが、上値で