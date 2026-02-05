【北欧通貨】ドルクローネもドル高優勢=ノルウェークローネ ドルクローネもドル高優勢。NY市場で9.61台から9.71台への上昇。少し下げた後、東京市場で再びの高値圏。ドル高に加え、産油国でもあり資源安が警戒感につながっている。 対円では円安とクローネ安で不安定な動き。週前半は円安が優勢で昨日も北欧市場で16.27を付ける動きも、NY市場でいったん16.12まで下げ。その後の円売りに16.