汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」 サンワサプライは、サウンドバーをテレビの上下に浮かせて設置できる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を直販サイトの「サンワダイレクト」で発売した。直販価格は3,480円 下部設置 上部設置 VESA 75～600mmに対応し、テレビやモニター裏のVESAマウントへ取り付けることで、サウンドバーを浮かせて設置できる。テレビ台の上を占