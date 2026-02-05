【新華社北京2月5日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は5日、ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席からの書簡に返信し、2026年を「中国・ラオス友好年」と定め、一連の祝賀行事を開始すると共同で宣言した。