【新華社貴陽2月5日】中国貴州省に伝わる伝統刺しゅう「黔繍（けんしゅう）」は、ミャオ族やトン族など少数民族の文化を基盤とし、自然風景やトーテム信仰をモチーフにした刺しゅうとして知られる。職人の細やかな手仕事によって、地域の暮らしや民族文化を今に伝えてきた。黔繍文化の普及と継承に取り組む楊麗（よう・れい）さんは、この15年間で貴州省内の村寨の約7割を訪れ、ミャオ族、トン族、プイ族、シュイ族などに伝わ