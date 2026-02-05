「ZOZOTOWN」20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第4弾として、6人組ボーイグループ・TWSとのオリジナルアイテムが、10日よりZOZOTOWN限定で販売される。【画像】柔らかなトーンが印象的！「TWS」着用アイテム今回販売するのは「自宅でゆっくりと過ごすラフな一日」をテーマに、TWSのメンバーをイメージしてデザインした、柔らかなトーンが印象的なカーディガンやラグランロングスリーブTシャツ、ブ