明治安田J1百年構想リーグは6日に開幕する。今季17年ぶりにJ1に復帰した千葉は7日の開幕節でホームに浦和を迎え撃つ。J1クラブとして09年12月5日のリーグ最終節G大阪戦（万博）以来5901日ぶりの公式戦。就任4年目の小林慶行監督（48）が5日にオンライン取材に応じ「浦和戦に向けて最高の準備が整っている。やれる、と思っている」と力を込めた。1月31日のちばぎん杯では柏に1―2で敗戦。シュート数4―25とスコア以上の完敗だ