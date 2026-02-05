４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」では、マチルダ（木竜麻生）につきまとっていたという「酒臭い男」の可能性を追って、かつて隣の中学で不良だった佃が登場。キンポー（津田健次郎）の心からの叫びが反響を呼んだ。また４話となっても一向に顔が見えないある人物についてもネットで話題となった。この日の「ラムネモンキー」は、マチルダにつきまとっていた酒臭い男について、キンポーが隣の中学の不良で