俳優の飯島直子（57）が2月3日、Instagramを更新。「連日おなじモノ」と“フライパンから直接”食べた豪快な朝食を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“フライパンから直接”食べる豪快な朝食（複数カット）日々の食事や調理中の姿など、飾らない私生活の様子をInstagramで披露している飯島。1月28日には、「連日、とおくまで出勤しているため 朝時間なくごはんもテキトーになり、フライパンのまま食べる習慣に