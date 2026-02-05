今回は、結婚式を台無しにした夫の元カノに、なぜか怒鳴られたエピソードを紹介します。本当にありえないし、許せない…「夫との結婚式当日、招待していない夫の元カノとその子どもが突然現れ、ご祝儀も持参していないのに参列することになりました。元カノの子は、披露宴が行われている間ずっとワーワー騒いでいたのですが、元カノは一切注意しません。テンションが上がった元カノの子は、入刀用のケーキを倒して私のドレスを台無