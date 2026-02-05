興行収入（興収）31億円を記録した18年の映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）でヒロインを演じた秋山ゆずき（32）が6日、インスタグラムで「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠を発表した。「現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」とした。秋山は、ちょうど2カ月前の25年12月6日にインスタグラムで、一般男性と結婚したことを発表したばかりだ